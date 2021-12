Genova, Morelli a Telenord: "Gronda e Diga, Genova campione di trasporti e logistica"

di Edoardo Cozza

Il viceministro alle infrastrutture a margine di un evento organizzato da Deloitte Private: "Opere essenziali, le criticità saranno risolte da chi amministra"

Parlare di infrastrutture, trasporti e logistica a Genova è all'ordine del giorno. La visita del viceministro del Mims Alessandro Morelli, presente a un appuntamento organizzato da Deloitte Private, permette di fare il punto su due opere fondamentali per lo sviluppo del capoluogo di Regione della Liguria. In primis la diga foranea, opera essenziale, ma bloccata da qualche intoppo burocratico: "Stiamo parlando - afferma il viceministro Morelli ai nostri microfoni - di un'opera incredible, mastodontica, che porterà Genova a essere campione dell'area del Mediterraneo nei settori della logistica e dei trasporti. Un'impresa di questo tipo è ovvio che abbia delle criticità, ma starà a chi amministra, localmente e non solo, risolverle nel più breve tempo possibile".

Altro argomento caldissimo, da tempo, è quello della Gronda. Ancora Morelli: "Sfondiamo una porta aperta, anche perché il collega Rixi me ne parla ogni giorno. È un interesse primario del governo, ma non va dimenticato anche il lavoro che stiamo facendo con Terzo Valico e duplicamento della Genova-Milano: stiamo ottenendo grandissimi risultati".