Autostrade per l’Italia, Giana: “Piano da 30 miliardi per una rete rigenerata e pronta ai prossimi 60 anni”

Un investimento complessivo da 30 miliardi di euro per dare vita a una nuova generazione di autostrade italiane. È quanto annunciato dall’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), Arrigo Giana, illustrando il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) durante l’evento Most 2025.

«Si tratta del più grande progetto infrastrutturale attualmente in corso in Italia – ha spiegato Giana – e sarà finanziato interamente con le risorse generate dalla gestione della rete».

Metà dei fondi, circa 15 miliardi, sarà destinata alla modernizzazione e rigenerazione delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di restituire al Paese una rete “più sicura, efficiente e sostenibile”.

«Vogliamo riconsegnare all’Italia – ha aggiunto – un sistema autostradale capace di garantire altri sessant’anni di vita. È una sfida complessa, ma perfettamente alla nostra portata».

