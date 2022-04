Autostrade, Masone: Tir in avaria, code in entrambe le direzioni intorno

di Redazione

Il mezzo pesante si è fermato nello scambio di carreggiata. E' stato rimosso e la situazione sta lentamente tornando alla normalità

Un tir in avaria nello scambio di carreggiata in A26 ha causato nove chilometri di coda tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri e altrettanti in direzione Gravellona Toce.

Il mezzo è stato rimosso e adesso il traffico sta tornando a scorrere.

In A12 coda di due chilometri tra Nervi e Recco per lavori. Coda di due chilometri anche in A10, tra il bivio A10/A26 e Arenzano, e in A/7, tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla sempre per cantieri.