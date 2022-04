Autostrade, Sapio (direttore primo tronco) a Telenord: "Diciotto cantieri attivi, saranno chiusi dal 15 fino all'8 maggio"

di Redazione

Numeri e dati per spiegare la complessa situazione della nostra rete autostradale. LA situazione dovrebbe migliorare soprattutto sulla A/26

L'ingegnere Francesco Sapio, direttore del primo tronco di Autostrade, ha rilasciato una lunga intervista al nostro direttore Giampiero Timossi nel corso del programma "Primo piano". E' stata l'occasione per capire il momento che si sta vivendo sulla nostra rete autostradale: 400 chilometri fra A10, A7, A26.

Sapio ha annunciato che nel periodo dal 15 aprile all'8 maggio i cantieri verranno chiusi durante la giornata per consentire il traffico in un momento particolarmente caldo per il traffico. I diciotto cantieri attualmente attivi verranno sospesi.

Nel corso dell'intervista, ricca di dati estrermamente interessanti, Sapio ha anche spiegato che questo anno si potrebbe definire di picco, e che la situazione potrebbe lentamente andare a migliorare. Il tratto più avvantaggiato sotto questo punto di vista dovrebbe essere quella della A26, dove restano soltanto 4 gallerie da metteer a norma.