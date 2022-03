Autostrade Liguria, code e traffico rallentato: la situazione più critica in A10 verso Genova

di Giorgia Fabiocchi

I cantieri sulle reti autostradali della Liguria verranno sopesi il prossimo 13 aprile, in vista del periodo delle festività pasquali

Altra mattinata di code sulle autostrade della Liguria, da ponente a levante. La situazione più critica si registra in A10, in direzione Genova, con un incolonnamento da Celle Ligure a Varazze di 5 km, a causa dei lavori e del restringimento di carreggiata. Sempre chiuso al traffico, in entrata, il casello di Arenzano in direzione Ventimiglia fino alla serata di venerdì 1° aprile.

I cantieri sulle reti autostradali della Liguria verranno sopesi il prossimo 13 aprile, per consentire di muoversi con meno traffico durante le festività pasquali.

Altri 3 km di coda si registrano in A12 tra Rapallo e Nervi in direzione del capoluogo ligure, e tra Genova Nervi e Recco in direzione di Rosignano.

In A7, in direzione Genova, il traffico è rallentato tra Busalla e Genova Bolzaneto.

* notizia in aggiornamento