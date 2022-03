Autostrade, due notti di chiusura tra Chiavari e Rapallo per lavori

di Edoardo Cozza

Sulla A12 ispezioni e lavori in galleria previsti per lunedì e martedì: dalle 22 alle 6, in direzione Genova, si dovrà percorrere l'Aurelia

