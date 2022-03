Autostrade, da domani alle 6 la chiusura del raccordo fra A10 e A26 per 5 week end. Come fare per dirigersi verso Savona

di Redazione

Due possibilità. La prima, obbligata per i Tir: arrivare a Masone, uscire e rientrare verso Ponente. La seconda, l'Aurelia da Prà ad Arenzano

Da domani mattina, e per cinque fine settimane, traffico rivoluzionato sul nodo autostradale genovese per la galleria Madonna delle Grazie II sull’autostrada A10 Genova – Savona. Torna la deviazione in A26 verso Alessandria, già sperimentata in altre occasioini.

Chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Alessandria/Gravellona, in questi fine settimana, in modalità continuativa.

Queste le date e gli orari.

dalle ore 6 di sabato 12 alle ore 6 di lunedì 14 marzo 2022;

dalle ore 6 di sabato 19 alle ore 6 di lunedì 21 marzo 2022;

dalle ore 6 di sabato 26 alle ore 6 di lunedì 28 marzo 2022;

dalle ore 22 di venerdì 1 alle ore 6 di lunedì 4 aprile 2022;

dalle ore 22 di venerdì 8 alle ore 6 di lunedì 11 aprile 2022.

I lavori richiedono la chiusura continuativa del tratto di A10 compreso tra il ramo di immissione dall'A10 verso l'A26 provenendo da Genova e il ramo di immissione dalla A26 verso l'A10 in direzione Savona. Le modalità del cantiere, precisa Autostrade, sono state condivise con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e con le istituzioni territoriali, per liberare la rete in vista dei mesi estivi.

Dopo la deviazione obbligatoria sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona. In alternativa, si potrà anticipare l'uscita sull'A10 alla stazione di Pra', percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 ad Arenzano.

Sulla Aurelia è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, i mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno obbligatoriamente passare da Masone. Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, potrà regolarmente percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l'itinerario sopra descritto.

In accordo con il Mims e con le istituzioni locali, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di domenica 10 aprile sarà attiva l'esenzione del pedaggio del tratto di A26 compreso tra l'allacciamento con l'A10 e Masone per tutti i percorsi:

con uscita alla stazione di Masone e per i quali è previsto l’attraversamento del tratto di A10 compreso tra Genova Pegli e Genova Pra’;

con ingresso alla stazione di Masone e con uscita presso una qualsiasi delle stazioni della A10 comprese nel tratto Arenzano-Ventimiglia e della Torino Savona. L'esenzione sarà automaticamente applicata al momento del pagamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata.