Autostrade: completamento A2 Salerno-Reggio Calabria, ok a nomina commissario straordinario

Una misura importante per l’autostrada del Mediterraneo: è stato approvato un emendamento al DL Infrastrutture per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia, dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. La misura prevede la nomina dell’amministratore delegato di ANAS S.p.A. come Commissario straordinario.

Questa approvazione, durante l’esame del DL nelle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera, costituisce un passo in avanti per la conclusione di questa infrastruttura strategica per l’intero Paese e, soprattutto, per il Sud.

Assicurare procedure semplificate e accelerate per i lotti già finanziati garantirà la prosecuzione rapida degli interventi. Queste infrastrutture sono di estrema rilevanza per la sicurezza della circolazione dei cittadini e del traffico merci.

