Autoproduzione di energia, fondi alle imprese per 320 milioni

Il governo ha stanziato 320 milioni di contributi alle piccole e medie imprese per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di agevolazioni per gli investimenti in impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia.

Il contributo concerne programmi di investimento dal costo non inferiore ai 30mila euro e non superiore al milione di euro.

Le domande possono essere presentate fino al 17 giugno 2025 all’agenzia nazionale Invitalia. Sono previste agevolazioni del 30% delle spese dell’investimento per le medie imprese, del 40% per le micro e piccole imprese, del 30% per l’eventuale componente di stoccaggio dell’energia e del 50% per la diagnosi energetica.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.