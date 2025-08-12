Transport

Autolinee Toscane, già disponibili sul sito le modifiche all'orario in vigore tra un mese

di R.S.

53 sec

Gli istituti scolastici sono invitati a comunicare tempestivamente orari e calendario per permettere eventuali adeguamenti del servizio.

Autolinee Toscane, già disponibili sul sito le modifiche all'orario in vigore tra un mese
Banca Occhi Lions

Dal 15 settembre tornano attive le linee scolastiche e invernali di Autolinee Toscane, con un’offerta potenziata per la ripresa delle lezioni e delle attività lavorative. Orari e percorsi sono disponibili online (www.at-bus.it/it/serviziscolastici), ma potranno subire modifiche in base alle esigenze scolastiche e agli aggiustamenti richiesti dagli enti locali.

Istituti scolastici sono invitati a comunicare tempestivamente orari e calendario per permettere eventuali adeguamenti del servizio.

Per viaggiare è obbligatorio un titolo valido: studenti e pendolari possono acquistare abbonamenti (annuali o 10 mesi) dal 20 del mese precedente. È necessario essere registrati sul sito o sull'app AT.

Norme di viaggio: si sale dalla porta anteriore, si convalida il biglietto, si rispettano le regole di comportamento e si segnala in tempo la fermata per scendere. Sono attive videocamere e sanzioni in caso di violazioni.

Strumenti utili: App “at bus” per pianificare il viaggio, acquistare biglietti, seguire le linee in tempo reale e ricevere aggiornamenti. Info, FAQ e assistenza anche sul sito e ai contatti ufficiali: Sito: www.at-bus.it, Numero verde: 800 14 24 24 (tutti i giorni, 6–24)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: