Autolinee Toscane, già disponibili sul sito le modifiche all'orario in vigore tra un mese

Dal 15 settembre tornano attive le linee scolastiche e invernali di Autolinee Toscane, con un’offerta potenziata per la ripresa delle lezioni e delle attività lavorative. Orari e percorsi sono disponibili online (www.at-bus.it/it/serviziscolastici), ma potranno subire modifiche in base alle esigenze scolastiche e agli aggiustamenti richiesti dagli enti locali.

Istituti scolastici sono invitati a comunicare tempestivamente orari e calendario per permettere eventuali adeguamenti del servizio.

Per viaggiare è obbligatorio un titolo valido: studenti e pendolari possono acquistare abbonamenti (annuali o 10 mesi) dal 20 del mese precedente. È necessario essere registrati sul sito o sull'app AT.

Norme di viaggio: si sale dalla porta anteriore, si convalida il biglietto, si rispettano le regole di comportamento e si segnala in tempo la fermata per scendere. Sono attive videocamere e sanzioni in caso di violazioni.

Strumenti utili: App “at bus” per pianificare il viaggio, acquistare biglietti, seguire le linee in tempo reale e ricevere aggiornamenti. Info, FAQ e assistenza anche sul sito e ai contatti ufficiali: Sito: www.at-bus.it, Numero verde: 800 14 24 24 (tutti i giorni, 6–24)

