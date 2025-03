Auto finisce in un dirupo a Levanto, conducente soccorso dai Vigili del Fuoco

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Un'auto è uscita di strada a Levanto località Legnaro, finendo in un'area scoscesa

2️⃣ I Vigili del Fuoco hanno stabilizzato il veicolo e tratto in salvo il conducente

3️⃣ L’autista è stato affidato ai sanitari, l’auto recuperata con una gru idraulica

La notizia nel dettaglio

Oggi, intorno alle 14:30, un'auto ha perso il controllo a Levanto in Località Legnaro, finendo in un'area scoscesa. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento dei soccorsi è stato immediato.

Intervento dei Vigili del Fuoco – Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Levanto e Brugnato, che hanno operato in condizioni difficili a causa del terreno impervio. Dopo aver stabilizzato l’auto, i soccorritori hanno raggiunto il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Recupero del conducente – I vigili hanno immobilizzato l’autista su una barella sanitaria, utilizzando specifici presidi medici per garantirne la sicurezza. Le manovre S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) sono state fondamentali per riportare l’uomo sulla strada in sicurezza.

Assistenza medica e rimozione del veicolo – Il conducente è stato affidato alle cure della Pubblica Assistenza di Monterosso per gli accertamenti sanitari. L'auto, dopo essere stata recuperata e riportata sulla carreggiata con una gru idraulica, è stata consegnata al carro attrezzi per la rimozione.

