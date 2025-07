Auto elettriche: DKV Mobility amplia l’offerta di ricarica in Svizzera con Move Mobility

DKV Mobility, piattaforma leader per i servizi di mobilità internazionale, ha ampliato la sua rete di ricarica in Svizzera, offrendo ai suoi clienti l’accesso a 2.200 punti di ricarica gestiti dal fornitore svizzero MOVE Mobility. La maggior parte di questi punti di ricarica sono caricabatterie veloci o ultraveloci con una capacità fino a 150 kW. Con l’integrazione della rete di ricarica MOVE Mobility, DKV Mobility rafforza la sua presenza sul mercato svizzero e offre ai propri clienti una copertura di ricarica ancora maggiore lungo le principali linee di trasporto. Le stazioni di ricarica possono essere utilizzate con la DKV Card +Charge o con l’app DKV Mobility.

“Sempre più spesso i nostri partner collaborano a stretto contatto con la Svizzera, un mercato strategico per la nostra crescita. Siamo lieti di annunciare questa nuova espansione della rete, che rende DKV Mobility sempre più centrale negli spostamenti interni e internazionali che si appoggiano sulla mobilità sostenibile,” afferma Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italy. “Offrire una rete di ricarica elettrica affidabile che accompagni i nostri clienti nei loro spostamenti è per noi una priorità, come dimostrato anche dal recente straordinario traguardo di oltre 1 milione di punti di ricarica elettrica in tutta Europa.”

“La collaborazione con MOVE Mobility è un altro passo importante nel nostro percorso per rendere la mobilità elettrica facilmente ed efficientemente accessibile ai nostri clienti in tutta Europa”, afferma Sven Mehringer, Managing Director di DKV Mobility responsabile Energy & Vehicle Services. “L’alta concentrazione di punti di ricarica rapida nella rete MOVE Mobility offre un reale valore aggiunto a chiunque si affidi a tempi di ricarica rapidi”.

Le stazioni di ricarica di MOVE Mobility sono integrate nella rete di accettazione di DKV Mobility con l’aiuto di GreenFlux, una filiale di DKV Mobility, mentre il fornitore di Charge Point Management System (CPMS), con sede ad Amsterdam, gestisce la piattaforma di gestione della ricarica dei veicoli elettrici attraverso la quale i clienti DKV Mobility possono accedere ai servizi di ricarica dei veicoli elettrici. GreenFlux ha recentemente siglato un accordo di collaborazione con MOVE Mobility.

Con l’accesso a oltre 1 milione di punti di ricarica (di cui circa 14.000 in Svizzera), DKV Mobility dispone di una delle reti di ricarica per veicoli elettrici più estese d’Europa. L’azienda offre anche soluzioni di ricarica sia per le sedi aziendali (@work) che per i conducenti di auto aziendali a casa (@home).

