Austria: ÖBB, superato lo stress test sulla linea occidentale, via libera per il secondo ponte

I lavori per l’ampliamento a quattro binari della linea occidentale tra Marchtrenk e Wels sono in pieno svolgimento. Sono inoltre in fase di costruzione graduale tre nuovi ponti sull’autostrada A 25. Il primo dei tre ponti è stato completato nel 2024 e ora il secondo, quello centrale, è stato sottoposto a approfonditi test di carico.

Durante i test di fine settimana, ben quattro locomotive ÖBB, ciascuna del peso di circa 80 tonnellate, hanno applicato simultaneamente carichi alla struttura del ponte. Durante questo periodo, tutti i dati statici del nuovo ponte sono stati raccolti e analizzati meticolosamente. Ciò consente di determinare anche le più piccole deformazioni nella struttura portante. Queste deformazioni vengono poi confrontate con i valori calcolati in precedenza. Per garantire che tutte le campate del ponte, lungo circa 86 metri, vengano effettivamente coperte, le locomotive devono essere manovrate in otto posizioni diverse durante la prova di carico.

A seguito dei risultati positivi dei test, la messa in servizio del secondo ponte è ora prevista per ottobre 2025. I treni della linea occidentale saranno quindi instradati sul nuovo ponte, in modo che la terza sezione della struttura del ponte esistente possa essere successivamente rimossa. La sfida particolare: tutti i lavori vengono eseguiti durante le operazioni in corso sulla linea occidentale e sull’autostrada A25. Si tratta di una sfida non solo organizzativa, ma anche logistica, poiché sulla tratta Linz-Wels transitano ogni giorno fino a 450 treni.

Uno dei punti caldi dei prossimi anni rimarrà l’ampliamento a quattro binari della linea occidentale, la principale arteria ferroviaria austriaca. In Alta Austria, le ÖBB stanno lavorando parallelamente a diversi progetti di ampliamento lungo la linea occidentale: il tratto da Linz Vermarschamt West a Linz Signalbrücke a est della stazione centrale di Linz è attualmente nella fase di progettazione finale. Il lato occidentale della stazione centrale di Linz e la nuova linea a quattro binari fino alla stazione di Wels sono già in costruzione. I lavori proseguiranno a pieno ritmo lungo il tratto di 24 km nel 2025. Solo nel 2025 saranno investiti circa 114 milioni di euro tra Linz e Wels per equipaggiare la linea a doppio binario di epoca imperiale per il traffico ferroviario del futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.