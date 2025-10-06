Austria, ÖBB inizia la prevendita dei biglietti per l’orario 2026

A partire da oggi, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) aprono la prevendita dei biglietti per la nuova era del trasporto ferroviario. Il nuovo orario è valido dal 14 dicembre 2025.

I collegamenti per l’anno orario 2026 sono ora disponibili tramite il servizio informazioni sugli orari ÖBB SCOTTY, mentre i biglietti ferroviari per i servizi diurni e notturni possono essere acquistati tramite l’app ÖBB. L’adeguamento dei prezzi per l’anno orario 2026 entrerà in vigore con il cambio di orario. Chi prenota in anticipo potrà acquistare al prezzo attuale dell’orario fino a quella data.

Chi viaggia in treno ha l’opportunità di esplorare la nuova Koralmbahn a prezzi convenienti con i biglietti Sparschiene e di vivere in prima persona questo progetto unico nel suo genere. I biglietti Sparschiene sono disponibili per la tratta Graz – Klagenfurt a partire da 9,90 € e per la tratta Vienna – Klagenfurt a partire da 19,90 €.

I biglietti ÖBB sono disponibili tramite l’app ÖBB, online su tickets.oebb.at , presso i distributori automatici di biglietti ÖBB e nei centri viaggi ÖBB nelle stazioni ferroviarie, presso il servizio clienti ÖBB al numero 05-1717 e presso partner di vendita esterni come tabaccherie selezionate in Austria, agenzie di viaggio, associazioni turistiche e altri partner ÖBB in Austria e all’estero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.