Aurelia Bis, operai ancora senza stipendi: lavori fermi e cantiere in stallo

Nuovo stop salariale per i lavoratori dell’Aurelia Bis tra Albisola e Savona: gli stipendi non arrivano da marzo e il cantiere è sostanzialmente fermo. I sindacati hanno convocato un’assemblea per lunedì 12 maggio per affrontare una vertenza che si trascina ormai da mesi, senza soluzioni definitive.

Stallo – I lavori per il completamento dell’Aurelia Bis, infrastruttura strategica per la viabilità savonese, non sono mai ripresi dopo lo sciopero dell’autunno scorso, indetto proprio per il mancato pagamento degli stipendi.

Presidio – Oggi, a presidiare il cantiere, sono rimasti solo sette operai su quaranta. Da mesi non si registrano progressi significativi nei lavori, che restano fermi al 80% del totale previsto.

Contratto – L’opera, affidata alla ditta Ici, ha un valore complessivo superiore ai 60 milioni di euro e un termine lavori fissato a febbraio 2026. Ma i tempi sono ormai a rischio, vista la paralisi attuale.

Precedente – Una prima crisi si era già verificata mesi fa, con proteste e scioperi da parte dei lavoratori. L’intervento di Anas aveva fatto sperare in una ripartenza che però, nei fatti, non c’è mai stata.

Sindacati – “Non è accettabile che si lavori senza certezza di retribuzione. La situazione è insostenibile”, è la denuncia dei sindacati, che lunedì incontreranno i lavoratori per valutare nuove azioni.

