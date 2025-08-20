Aurelia Bis di Savona, Filca Cisl: “In due anni completato appena il 5% dei lavori, ora basta rinvii”

È stato necessario il pressing della Filca Cisl Liguria perché ai lavoratori di ICI impegnati nel cantiere dell’Aurelia Bis di Savona venissero finalmente pagati gli stipendi di giugno e luglio, insieme alla quattordicesima per gli impiegati. Ma, secondo il sindacato, nonostante i salari siano stati saldati, resta irrisolta la questione principale: i lavori procedono con ritardi insostenibili e una comunicazione giudicata insufficiente.

Ritardi – Da quando l’azienda si è aggiudicata l’appalto, nel maggio 2023, è stato completato appena il 5% dei lavori. “Parliamo di oltre due anni, eppure siamo ancora lontani dal traguardo, visto che manca il 15% per chiudere l’opera – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria –. Invece di accelerare, si vive alla giornata, aspettando se e quando gli stipendi verranno erogati.”

Responsabilità – Il sindacato punta il dito contro il commissario straordinario Castiglioni e contro la mancanza di un piano chiaro: “Ci aspettiamo che entro fine settembre venga detto chiaramente quali sono le intenzioni di ICI. O l’azienda prosegue con garanzie precise e un piano industriale affidabile, oppure si scelga rapidamente un altro soggetto che abbia i requisiti per concludere i lavori. Non si può andare avanti così.”

Rispetto – Per la Filca Cisl è in gioco la dignità delle maestranze e la credibilità delle istituzioni: “Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a sapere cosa succederà il giorno dopo. Non si può continuare con questa commedia dell’assurdo. È un’opera fondamentale per il territorio e per l’intera Regione, ma invece di decisioni concrete si moltiplicano tavoli su tavoli, come in un mobilificio. Adesso basta”, conclude Tafaria.

