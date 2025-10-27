Attualità

Attivismo vegano nelle strade: a Telenord la missione di Anonymous for the Voiceless

di Katia Gangale

Sempre più persone si avvicinano all’attivismo per i diritti degli animali

SettimoLink

Portare nelle piazze la voce di chi non ne ha: è l’obiettivo di Anonymous for the Voiceless, movimento internazionale che promuove la scelta vegana attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione nelle strade.

In collegamento con Telenord, Stefano Rinaldo, Regional Organiser di AFTV Italia, racconta come nascono le iniziative del gruppo, il significato delle loro manifestazioni pacifiche e perché sempre più persone si avvicinano all’attivismo per i diritti degli animali.

