Attivismo vegano nelle strade: a Telenord la missione di Anonymous for the Voiceless

Portare nelle piazze la voce di chi non ne ha: è l’obiettivo di Anonymous for the Voiceless, movimento internazionale che promuove la scelta vegana attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione nelle strade.

In collegamento con Telenord, Stefano Rinaldo, Regional Organiser di AFTV Italia, racconta come nascono le iniziative del gruppo, il significato delle loro manifestazioni pacifiche e perché sempre più persone si avvicinano all’attivismo per i diritti degli animali.

