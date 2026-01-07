ATM Messina investe sui giovani: firmati contratti di apprendistato per 15 nuovi autisti under 30

Cresce la famiglia di ATM Messina e si rafforza, allo stesso tempo, il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico locale, sempre più orientato alla sostenibilità. Nei giorni scorsi, 15 giovani under 30 hanno firmato con l’Azienda Trasporti di Messina un contratto di apprendistato professionalizzante per il ruolo di operatore di esercizio, avviando ufficialmente il loro ingresso in azienda.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel piano di potenziamento del personale e di ringiovanimento dell’organico, affiancando l’ampliamento della flotta di mezzi a basso impatto ambientale già avviato negli ultimi mesi. I nuovi assunti saranno inseriti in un percorso formativo che consentirà loro di acquisire competenze tecniche e professionali specifiche, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro per la città.

L’apprendistato professionalizzante permetterà ai giovani autisti di coniugare formazione e lavoro, favorendo l’occupazione giovanile e offrendo concrete prospettive di stabilizzazione all’interno dell’azienda. Un investimento che guarda al futuro, puntando su risorse umane qualificate e motivate per sostenere la crescita di ATM e accompagnare la transizione verso una mobilità urbana più moderna e sostenibile.

