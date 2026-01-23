ATM: al via lo stato dei mezzi di superficie in tempo reale sull’App e alle fermate

Atm compie un nuovo passo verso una mobilità sempre più inclusiva offrendo un nuovo servizio a tutti cittadini: da oggi è possibile conoscere in tempo reale le informazioni sull’accessibilità delle fermate e dei mezzi di superficie.

Grazie alla nuova funzione implementata sull’app Atm Milano si può consultare direttamente sul proprio smartphone lo stato di accessibilità di autobus, tram e filobus.

In più, in tutte le fermate di superficie che hanno i display o le paline elettroniche, accanto al tempo di attesa, compare un’icona identificativa (simbolo della carrozzina stilizzata) per indicare che il mezzo in arrivo è accessibile.

Questo servizio digitale è stato sviluppato anche con la collaborazione delle associazioni che rappresentano persone con disabilità, attraverso un confronto efficace e costruttivo. In particolare, il lavoro è stato svolto con Ledha Milano (Coordinamento associativo per i diritti delle persone con disabilità) e il CRABA (Centro Regionale per Accessibilità e Benessere Ambientale di Ledha).

Questa funzione per la superficie si aggiunge a quella già attiva e consolidata da tempo di “Informazioni Senza Barriere” sullo stato di ascensori e montascale in tempo reale in tutte le cinque linee della metropolitana, utilizzata ogni giorno da circa 2.000 clienti.

La nuova funzione sull’app Atm Milano è intuitiva: basta aggiornare l’app e scegliere la fermata di interesse. Accanto al tempo d’attesa appare lo stato di accessibilità del mezzo in arrivo: verde, fermata e mezzo sono accessibili; rosso, fermata o mezzo non lo sono.

L’intera rete di trasporto Atm diventa così tracciata anche in termini di informazione, rendendo più agile la pianificazione dei viaggi e fruibile il servizio a tutti i cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.