ASviS Live, il 17 novembre focus su biodiversità e riciclo: come attuare la Legge Ue sul ripristino della natura

Lunedì 17 novembre alle 17.00, presso la Club House di CeoForLife a Roma, si terrà il terzo appuntamento ASviS Live dedicato ai temi ambientali del Rapporto ASviS 2025, dal titolo “Biodiversità al lavoro: attuare la Legge Ue sul ripristino della natura e il deposito cauzionale (DRS)”.

L’incontro, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), sarà un momento di confronto tra istituzioni, esperti e società civile per discutere le proposte dell’Alleanza in materia di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità.

Al centro del dibattito, l’attuazione della nuova Nature Restoration Law europea, che impone ai Paesi membri l’elaborazione di piani nazionali per il ripristino di ecosistemi, città, acque e suoli, e la proposta ASviS di introdurre un deposito cauzionale per i contenitori per bevande, misura concreta per ridurre i rifiuti e incentivare il riciclo.

L’evento – che si svolgerà in concomitanza con la COP 30 di Belém – sarà introdotto e moderato da Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS.

Tra i relatori: Eleonora Evi (PD), Massimo Milani (FdI), Alessandra Prampolini (WWF Italia), Edoardo Zanchini (Comune di Roma) ed Enzo Favoino (campagna A buon rendere).

