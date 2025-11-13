ASviS Live, il 17 novembre focus su biodiversità e riciclo: come attuare la Legge Ue sul ripristino della natura
di Stefano Rissetto
Al centro l’attuazione della nuova Nature Restoration Law europea, che impone piani nazionali per il ripristino di ecosistemi, città, acque e suoli,
Lunedì 17 novembre alle 17.00, presso la Club House di CeoForLife a Roma, si terrà il terzo appuntamento ASviS Live dedicato ai temi ambientali del Rapporto ASviS 2025, dal titolo “Biodiversità al lavoro: attuare la Legge Ue sul ripristino della natura e il deposito cauzionale (DRS)”.
L’incontro, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), sarà un momento di confronto tra istituzioni, esperti e società civile per discutere le proposte dell’Alleanza in materia di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità.
Al centro del dibattito, l’attuazione della nuova Nature Restoration Law europea, che impone ai Paesi membri l’elaborazione di piani nazionali per il ripristino di ecosistemi, città, acque e suoli, e la proposta ASviS di introdurre un deposito cauzionale per i contenitori per bevande, misura concreta per ridurre i rifiuti e incentivare il riciclo.
L’evento – che si svolgerà in concomitanza con la COP 30 di Belém – sarà introdotto e moderato da Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS.
Tra i relatori: Eleonora Evi (PD), Massimo Milani (FdI), Alessandra Prampolini (WWF Italia), Edoardo Zanchini (Comune di Roma) ed Enzo Favoino (campagna A buon rendere).
