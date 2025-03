Aster esprime cordoglio per la tragedia di Genova, avviata un’indagine sulle cause del crollo della palma

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Aster esprime cordoglio per la vittima del crollo della palma in piazza Paolo Da Novi

2️⃣ L’ultimo controllo sulla pianta, effettuato a settembre 2024, non aveva segnalato pericoli

3️⃣ I tecnici dell’azienda sono impegnati in accertamenti per individuare le cause del cedimento

La notizia nel dettaglio

Aster ha espresso profondo dolore e sgomento per la tragedia avvenuta in piazza Paolo Da Novi, in cui ha perso la vita Francesca Testino. L’azienda ha manifestato vicinanza alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza di accertare le cause dell’incidente.

Monitoraggio alberi – L’azienda ha precisato che la palma era sotto controllo da anni e veniva monitorata con gli strumenti a disposizione per individuare eventuali segnali di cedimento. L’ultima verifica risale al 20 settembre 2024 e non aveva evidenziato anomalie o condizioni di rischio per la stabilità della pianta.

Indagini in corso – Dopo l’incidente, i tecnici di Aster hanno avviato accertamenti approfonditi per stabilire le cause del crollo. L’obiettivo è comprendere se vi siano state dinamiche impreviste che possano aver determinato il cedimento improvviso dell’albero.

Gestione del verde pubblico – La sicurezza del patrimonio arboreo cittadino è da tempo oggetto di interventi di manutenzione e monitoraggio da parte dell’azienda. Il caso ha riacceso il dibattito sulla gestione delle alberature urbane e sulla necessità di strumenti sempre più avanzati per la prevenzione di incidenti simili.

