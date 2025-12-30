Aster 2025: un anno di interventi diffusi per sicurezza, manutenzione e qualità urbana

Un’attività costante, capillare e orientata al servizio della città: il 2025 conferma il ruolo centrale di Aster nella manutenzione, nella sicurezza e nella riqualificazione degli spazi pubblici su tutto il territorio comunale.

Nel corso dell’anno sono stati posati oltre 200 mila metri quadrati di asfalto, in lieve aumento rispetto al 2024, e realizzati 19 mila metri quadrati di rifacimento dei marciapiedi, inclusi i percorsi pedonali. Fondamentale il contributo del pronto intervento, con 4.500 operazioni richieste dalla Polizia Locale, attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, a tutela della sicurezza della viabilità cittadina.

Grande attenzione anche alla segnaletica stradale, con 425 mila metri di ritracciatura delle strisce longitudinali e 75 mila metri quadrati di attraversamenti pedonali, interventi essenziali per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Sul fronte degli impianti tecnologici, Aster ha effettuato 7.500 interventi negli edifici comunali e 1.100 ripristini delle lanterne semaforiche. Prosegue inoltre l’attività di prevenzione del rischio idrogeologico, con 70 interventi di pulizia e sgombero degli alvei di rii e fiumi.

Particolarmente rilevante l’impegno sul verde urbano: a fronte di 208 abbattimenti di alberi, sono stati effettuati 226 reimpianti. Si contano inoltre 2.450 interventi di potatura, 35 mila metri quadrati di decespugliamenti e 1.370.000 metri quadrati di aree verdi sottoposte a manutenzione intensiva, a beneficio del decoro e della vivibilità cittadina.

"Siamo molto soddisfatti dell’attività svolta nel 2025 – dichiara Francesca Aleo, direttrice generale di Aster –. Continuiamo a operare nella riqualificazione urbana integrata attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, garantendo qualità elevata, tempi rapidi e costi in linea con il mercato. Le nostre attività spaziano dalle opere stradali agli impianti tecnologici, dall’illuminazione pubblica al verde e ai rivi, in ogni zona della città".

PNRR e progetti strategici

Nel 2025 Aster ha inoltre realizzato numerosi interventi finanziati anche tramite PNRR, tra cui:

la riqualificazione di Via Oberdan – II lotto

la riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi di Via Giotto

la riqualificazione del percorso ciclabile e dei marciapiedi sud di Via Sampierdarena

la riqualificazione dei percorsi pedonali di Via Sampierdarena

la riqualificazione del Parco dell’Acquasola

la sistemazione dell’area ex Officine Guglielmetti per il rimessaggio temporaneo dei mezzi TPL

la ricostruzione della struttura muraria e la riqualificazione del marciapiede di Via Quarto

la realizzazione di un parcheggio nell’area adiacente a Via del Campasso

l’adeguamento idraulico del Rio Po di Morego

la progettazione ed esecuzione dei lavori di Casa Colombo

"Un bilancio che dimostra la solidità dell’azienda e la sua capacità di essere un punto di riferimento quotidiano per l’amministrazione e per i cittadini – conclude Aleo – grazie a una gestione attenta, responsabile e orientata alla sostenibilità e alla qualità dei servizi".

