Assoutenti inaugura a Genova la prima comunità energetica nazionale dei consumatori, ecco come funziona

È Genova la tappa inaugurale del tour di Assoutenti per l'inaugurazione della prima Cer, Comunità energetica rinnovabile, dedicata ai consumatori. Nel centro del riuso di via Bologna, a San Teodoro, è avvenuto un simbolico taglio del "nastro", in realtà un cavo di corrente, che ha dato il via all'iniziativa.

Come funziona - "Tutto si basa sulla condivisione, sulla comunità - spiega Furio Truzzi, già presidente nazionale di Assoutenti -. Un cittadino che da solo metteva in piedi il suo fotovoltaico lo usava per sé stesso, e l'eccedenza veniva mandata al Gse (gestore servizi energetici) remunerata ad una certa cifra. Con la Comunità energetica ci sono tanti vantaggi: mettere su un impianto fotovoltaico per chi abita nei comuni fino a 50mila abitanti, ed è mezza Liguria perché i comuni oltre questa soglia sono solo quattro (Genova, La Spezia, Savona e Sanremo, ndr), comporta un 40% di contributo a fondo perduto per l'impianto, se aderiscono alla nostra o alle altre comunità. Secondo punto: se l'eccedenza è consumata da un altro utente invece che essere mandata al Gse viene remunerata ad un livello superiore, mentre per chi la usa costa meno".

Prosumer - I cittadini divendtanò così prosumer, una crasi delle parole inglesi producer (produttore) e consumer (consumatore). "Stamattina è un giorno di festa per Assoutenti - dichiara l'attuale presidente di Assoutenti Gabriele Melluso -. Partiamo dalla Liguria per l'inaugurazione della prima Cer nazionale grazie al gruppo di acquisto di Assoutenti ed è la prima Cer nazionale al fianco dei consumatori. Il consumatore da solito 'buyer' (compratore) che acquistava l'energia diventa un 'seller' (venditore), quindi riuscirà a vendere l'energia e ricavarne un utilizzo per il proprio fabbisogno". La normativa sulle comunità energetiche "è molto farraginosa" ammette Melluso. "La nostra comunità energetica è riuscita a scavallare le problematiche relative a finanziamenti e incentivi per i comuni al di sotto dei 50mila abitanti - spiega -, creando un vettore virtuale che copre addirittura l'intero territorio nazionale. Se sei un cittadino di un comune al di sopra dei 5mila abitanti e fino a 50mila tranquillamente potrai far parte della nostra comunità energetica senza i limiti previsti dalla normativa. Ci si potrà aggregare anche singolarmente, come consumatori".

Ma Melluso guarda già alle prossime iniziative: "Siamo promotori anche nell'ambito delle politiche nazionali dei consumi di cittadinanza, un minimo di acqua, gas e luce che devono essere garantiti alle fasce più deboli."

Centro del riuso - Non solo comunità energetiche: durante la mattinata sono state presentate le attività del centro del riuso; in conclusione sono stati 'festeggiati' i politici entrati in Consiglio Comunale tra coloro che hanno sottoscritto con l'associazione il "Patto Consumatori", col quale si sono impegnati a tutelare i cittadini. Tra loro la possibile, se non probabile, assessora al Commercio e al Turismo Tiziana Beghin (Movimento 5 Stelle), la campionessa di preferenze Ilaria Cavo (Noi Moderati) e le new entry Rosanna Stuppia (Vince Genova) e Enrico Vassallo (Pd).

Melluso ha definito il centro del riuso "un'eccellenza nazionale", per cui ha coniato la definizione di "supereroi nella lotta all'obsolescenza programmata". "Qui vediamo una sderie di strumenti morti che vengono riportati in vita e che per pochi euro riescono a dare servizi al consumatore, specialmente quelli che hanno problemi ad acquistarne di nuovi. Il tutto nella massima sicurezza dell'elettrodomestico". Per Truzzi al centro del riuso "sottraiamo tonnellate di rifiuti dalla discarica e questo ci fa star meglio tutti, oltre a riutilizzare un oggetto che può essere ancora utile".

