Assessore regionale al Turismo, sono ore decisive: torna il nome di Augusto Sartori

Ore decisive in piazza De Ferrari a Genova, nella sede di Regione Liguria, dove il presidente Giovanni Toti sta scegliendo il prossimo assessore al Turismo, dopo il passaggio a Roma di Gianni Berrino, ex assessore ligure e oggi senatore. Berrino, in quota Fratelli d'Italia, ha lasciato le sue deleghe Lavoro, Trasporti e appunto Turismo. Al suo posto, torna in auge, soprattutto in queste ultime ore, il nome di Augusto Sartori, amico fedele del presidente del Senato Ignazio La Russa e proprietario di un ristorante a Santa Margherita Ligure.

Augusto Sartori, nato a Ventimiglia il 25 marzo 1960, ha lavorato prima, dal 1981, nel settore della moda, per dedicarsi successivamente al campo della ristorazione. A fare politica ha iniziato giovanissimo, iscrivendosi al Fronte della Gioventù a Milano. È stato eletto per tre legislature consigliere comunale a Santa Margherita, dove ha anche ricoperto il ruolo di assessore al Turismo, Commercio e Artigianato. Dal 2002 al 2007 è stato consigliere alla Provincia di Genova in quota Alleanza Nazionale. A sponsorizzare il suo nome, immaginiamo, proprio la seconda carica dello Stato La Russa, con cui ha condiviso i primi anni di politica e di militanza nel MSI.