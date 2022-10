Genova, incontro in Regione tra Toti, Bucci e l'arcivescovo Tasca

Si è svolto questo pomeriggio nella sede di Regione Liguria l’incontro tra il presidente Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e l’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca.

Un confronto a tutto campo, a partire dai bisogni dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli, fino alla sanità e al futuro del nuovo ospedale Galliera. “Grazie all’arcivescovo per la sua visita, per essere accanto ai cittadini – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – E per tutto quello che ha fatto e che continua a fare per la città di Genova e per la crescita culturale delle persone e i bisogni di cittadinanza, in un momento così complesso come l’attuale”.