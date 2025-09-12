Assassinio Kirk: anche Piantedosi in Italia alza livello protezione personalità istituzionali e politiche bersagliate da minacce

Dopo l'assassinio di Charlie Kirk negli USA, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incaricato i vertici tecnici del Viminale di procedere a una revisione complessiva delle misure di sicurezza attualmente in vigore per la tutela delle principali figure politiche e istituzionali del Paese.

La decisione, secondo quanto riportato da Adnkronos, arriva in risposta a un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da crescente tensione e da una serie di episodi preoccupanti, tra cui minacce reiterate rivolte in cortei di piazza e via social a membri delle istituzioni. Il Ministero dell’Interno punta quindi a garantire un adeguamento tempestivo dei livelli di protezione, in linea con la mutata situazione del rischio.

