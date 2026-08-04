Cultura

Arte Nomade: la Media Valbisagno esalta le qualità di giovani artisti

di Claudio Baffico

2306 - Vitamed Genova

Una rassegna per avvicinare lo spettacolo ai cittadini, un modo per impreziosire l'offerta estiva nei quartieri periferici. Arte Nomade si propone di dare spazio a giovani emergenti, capaci di esibirsi in ambiti trasversali, con palchi improvvisati all'interno di giardini di San Gottardo, Dorie e Giro del Fullo. Ai microfoni di Telenord l'assessore alle Manifestazioni del municipio Media Valbisagno Marina Pastorino, e due dei protagonisti di questa edizione. Una iniziativa, quella di Arte Nomade, che punta a diventare fissa nel calendario, espandendosi anche ad altri ambiti del territorio.

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18 - SettimoLink