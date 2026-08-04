Arte Nomade: la Media Valbisagno esalta le qualità di giovani artisti
di Claudio Baffico
Una rassegna per avvicinare lo spettacolo ai cittadini, un modo per impreziosire l'offerta estiva nei quartieri periferici. Arte Nomade si propone di dare spazio a giovani emergenti, capaci di esibirsi in ambiti trasversali, con palchi improvvisati all'interno di giardini di San Gottardo, Dorie e Giro del Fullo. Ai microfoni di Telenord l'assessore alle Manifestazioni del municipio Media Valbisagno Marina Pastorino, e due dei protagonisti di questa edizione. Una iniziativa, quella di Arte Nomade, che punta a diventare fissa nel calendario, espandendosi anche ad altri ambiti del territorio.
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