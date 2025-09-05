Arriva Group: Gianfranco Sgro nuovo amministratore delegato

Arriva Group ha annunciato la nomina di Gianfranco Sgro a nuovo Amministratore Delegato con decorrenza dal 1° ottobre 2025.

Gianfranco entra in Arriva dopo quasi 11 anni trascorsi in Kuehne+Nagel, azienda globale di logistica, dove attualmente ricopre il ruolo di Vicepresidente Esecutivo per la Contract Logistics, guidando un’attività da 5 miliardi di franchi svizzeri con circa 53.000 dipendenti a tempo pieno in 45 paesi. È anche membro del Consiglio di Amministrazione.

In precedenza, è stato Chief Operating Officer per l’America Latina presso Pirelli per tre anni e ha avuto una lunga e variegata carriera dirigenziale presso Ceva Logistics, dove ha concluso il suo mandato come Chief Operating Officer per l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa.

David Martin, Presidente Esecutivo di Arriva Group, ha dichiarato: “Sono lieto che Gianfranco entri a far parte di Arriva in un momento così importante per il nostro Gruppo. La sua vasta esperienza nella gestione di attività operative complesse e di alto valore in periodi di crescita, innovazione e cambiamento lo colloca nella posizione ideale per guidare questa azienda. Ha un’esperienza eccezionale nella crescita e nello sviluppo di aziende di successo e sono fiducioso che sotto la sua guida rafforzeremo la nostra ambizione di essere il partner leader nel trasporto passeggeri in Europa”.

Gianfranco Sgro ha commentato: “È un momento incredibilmente importante per il settore del trasporto pubblico, che svolge un ruolo fondamentale in alcune delle grandi questioni sociali che il mondo si trova ad affrontare oggi, come la decarbonizzazione e l’urbanizzazione. Sono entusiasta della straordinaria opportunità che ci attende e non vedo l’ora di lavorare con team di talento in tutto il Regno Unito e in Europa per realizzare le ambizioni del Gruppo”.

