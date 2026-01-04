Arrestato in Francia il rapinatore della pasticceria di Ventimiglia

La Polizia di Stato ha arrestato in Francia il responsabile della rapina avvenuta il 5 settembre scorso ai danni di una nota pasticceria di Ventimiglia. L’uomo, un cittadino italiano, è stato localizzato e fermato a Mentone grazie a una collaborazione investigativa tra le forze di polizia italiane e francesi ed è stato successivamente estradato in Italia, dove ora si trova detenuto nel carcere di Imperia.

Rapina armata – I fatti risalgono a pochi giorni prima dell’inizio dell’autunno, quando l’uomo, con il volto travisato e armato di coltello, fece irruzione nell’esercizio commerciale minacciando la commessa e impossessandosi dell’incasso. Subito dopo si era dato alla fuga a bordo di uno scooter con targa illeggibile, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Indagini – Nell’immediatezza dell’evento era intervenuta una pattuglia della Polizia di Frontiera di Ventimiglia che aveva avviato i primi rilievi e raccolto elementi utili all’identificazione del responsabile. Le successive attività investigative hanno permesso di attribuire la rapina a un soggetto italiano, già pluripregiudicato per episodi analoghi commessi nella stessa area.

Mandato europeo – Sulla base del quadro indiziario, la Procura della Repubblica di Imperia ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale l’emissione di una misura cautelare in carcere. Accertata la presenza dell’indagato in territorio francese, è stato quindi emesso un Mandato di Arresto Europeo.

Cooperazione internazionale – L’arresto è avvenuto a Mentone grazie a un’operazione congiunta tra la Polizia di Frontiera di Ventimiglia e la Polizia del Dipartimento delle Alpi Marittime, con il supporto dell’OLTIM di Nizza. Il 2 gennaio 2026 l’uomo è stato consegnato alle autorità italiane e trasferito nella casa circondariale di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

