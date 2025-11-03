Arrestato 68enne dell’Imperiese: dovrà scontare 7 anni anche per stupro
di Redazione
La polizia ha arrestato un uomo di 68 anni, residente nell’Imperiese, in esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo di pene che comprendeva maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione, per fatti commessi a Imperia.
L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione di Andora dagli agenti della squadra mobile di Imperia, con la collaborazione del commissariato di Alassio, e successivamente portato in carcere a Sanremo, dove sconterà una pena di sette anni.
