Armani, l'ultimo progetto green insieme con Carlo III d'Inghilterra: cotone ecosostenibile per le t-shirt

Dietro l’eleganza iconica di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre all’età di 91 anni, c’è anche un legame profondo con il Sud Italia, e in particolare con la Puglia. Una relazione non solo produttiva, ma anche etica e ambientale, sancita da uno dei progetti più ambiziosi mai promossi dal gruppo Armani in ambito di sostenibilità: l’"Apulia Regenerative Cotton Project".

Avviato nel giugno 2023, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il progetto rappresenta una sperimentazione unica in Italia, volta a coltivare cotone rigenerativo in modo ecosostenibile. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative e con la Circular Bioeconomy Alliance, entrambe fondate da Re Carlo III d’Inghilterra, da sempre promotore di un approccio etico alla produzione tessile.

Il progetto ha portato il nome della regione nel titolo – un omaggio alla terra scelta per sperimentare un nuovo modello di filiera che unisce agricoltura, moda e biodiversità.

"Un progetto sperimentale ambizioso, con l’obiettivo di creare un sito di cotone rigenerativo agroforestale ed effettuare test e valutazioni scientifiche di nuovi metodi per l'implementazione dei sistemi di produzione di cotone in Italia – si legge sul sito ufficiale del progetto –. Un approccio innovativo che risponde alla crescente domanda a livello globale di una moda sostenibile e che garantisce catene di valore tracciabili e resilienti, oltre alla sicurezza delle risorse".

