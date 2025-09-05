Aria festeggia i 90 anni con una vittoria: spettacolo alle Vele d’Epoca di Imperia

Le Vele d’Epoca di Imperia continuano a regalare emozioni in mare e a terra, con regate combattute e un calendario di eventi che trasforma la città in un palcoscenico internazionale dedicato alla vela classica.

Le regate – Dopo circa un’ora di attesa in porto, la flotta ha lasciato le banchine di Calata Anselmi intorno a mezzogiorno per dirigersi verso il campo di gara. Il vento inizialmente instabile e troppo leggero (4-5 nodi) ha costretto il Comitato di Regata a posticipare la partenza fino alle 14:15, quando si è stabilizzato da 200° con un’intensità di 6-7 nodi.

Gli 8 Metri – Il primo via è stato dato alla classe 8 Metri, dove Aria (1935) di Serena Galvani ha conquistato la vittoria della giornata, festeggiando nel migliore dei modi i 90 anni dello scafo. L’equipaggio guidato da Pietro D’Alì e Fabio Montefusco ha trovato le condizioni ideali per imporsi, portando Aria al comando della classifica provvisoria con i parziali 2, 2, 1. Alle sue spalle Vision (1930) di Paolo Manzoni e Carron II (1935) di Angelo Mazzarella, con una sola lunghezza di distacco e 7 punti complessivi. Una classifica cortissima che promette duelli serrati nei prossimi giorni.

La flotta maggiore – Per le altre classi, impegnate su un percorso costiero di circa 11 miglia, le condizioni leggere e la forte corrente hanno reso la prova particolarmente selettiva. Alcune imbarcazioni più pesanti non sono riuscite a concludere il percorso dopo il calo di vento. In testa alla graduatoria provvisoria resta Crivizza di Ariella Cattai e Gigi Rolandi, Presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, mentre il velocissimo Buchanan del 1966, lungo 11,50 metri, si conferma uno degli avversari più temibili.

Il programma a terra – Le regate riprendono questa mattina con segnale previsto alle 11, ma già ieri sera il villaggio di Calata Anselmi ha accolto lo spettacolo teatrale “Gli occhi del mare ed il mito di Calipso. Odissea, un racconto mediterraneo”, con Amanda Sandrelli e Massimo Minella. Oggi, venerdì 5 settembre, è invece il momento della festa in banchina con la musica di Dj Fargetta, mentre sabato 6 settembre l’evento si chiuderà con i tradizionali Fuochi di Imperia, lo spettacolo piromusicale sul mare che illuminerà il porto. Per tutta la settimana Calata Anselmi resta il cuore pulsante della città, con spettacoli, musica e attività dedicate a tutte le età.

Un evento internazionale – Nato nel 1986, il raduno imperiese è cresciuto fino a diventare un appuntamento di riferimento nel calendario internazionale della vela classica. Non solo competizione in mare, ma anche una manifestazione capace di coinvolgere il territorio e la comunità, unendo sport, tradizione e cultura.

L’organizzazione – Le Vele d’Epoca sono promosse dalla Città di Imperia e da Assonautica Imperia, con il contributo di Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e Fondazione Carige. Collaborano Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, Federazione Italiana Vela, Yacht Club Imperia, Yacht Club Sanremo, Lega Navale, Sanbart e Toio.

