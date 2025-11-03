Arenzano: sub tedesco disperso in immersione relitto Haven, Procura indaga per omicidio colposo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in merito alla scomparsa del subacqueo tedesco Marc Florian Heib, 29 anni, sparito mercoledì scorso durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano.





Gli investigatori della Guardia Costiera hanno disposto il sequestro del gps del gommone del diving con cui il giovane si era immerso, oltre ai suoi effetti personali, per chiarire la dinamica dell’incidente. Heib si trovava in Italia per una vacanza subacquea, insieme a un gruppo di 15 connazionali, e risultava essere un sub esperto.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto nella fase iniziale della discesa verso il relitto: dopo le prime respirazioni dalle bombole, il ventinovenne avrebbe perso conoscenza. Il gruppo non si sarebbe accorto subito di quanto accaduto; il corpo sarebbe stato notato solo dal pilota del gommone, che si è tuffato in mare nel tentativo di soccorrerlo, senza riuscirci.





Le correnti marine avrebbero poi trascinato il corpo verso ponente. Gli inquirenti non escludono due ipotesi principali: un errore umano o un guasto tecnico dell’attrezzatura.





Le ricerche, condotte dalla Capitaneria di porto e dai Vigili del fuoco, sono proseguite per giorni, ma sono state interrotte ieri, senza esito.

