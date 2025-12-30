Arenzano: a fine dicembre è già tempo di primavera e in spiaggia si fa il bagno

Giornate di clima straordinario un po' su tutta la Liguria. Succede così che ad Arenzano, comune ponentino della provincia di Genova, negli ultimi giorni dell'anno si possa fare il bagno. Non si tratta di uno dei tanti cimenti, ma di turisti che non paiono intimoriti dalle fresche temperature esterne.

E' la potenza della Liguria che sa offrire mare e monti in pochi chilometri con colori da copertina. Arenzano, peraltro, sarà tappa della seconda trasmissione annuale di Benvenuti in Liguria che andrà in onda mercoledì 7 gennaio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

