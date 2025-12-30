Arenzano: a fine dicembre è già tempo di primavera e in spiaggia si fa il bagno
di Redazione
La cittadina del ponente genovese sarà tappa di Benvenuti in Liguria mercoledì 7 gennaio
Giornate di clima straordinario un po' su tutta la Liguria. Succede così che ad Arenzano, comune ponentino della provincia di Genova, negli ultimi giorni dell'anno si possa fare il bagno. Non si tratta di uno dei tanti cimenti, ma di turisti che non paiono intimoriti dalle fresche temperature esterne.
E' la potenza della Liguria che sa offrire mare e monti in pochi chilometri con colori da copertina. Arenzano, peraltro, sarà tappa della seconda trasmissione annuale di Benvenuti in Liguria che andrà in onda mercoledì 7 gennaio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
I ricordi della famiglia Nucera: "Quella volta che Ibra salì sulla nostra moto per arrivare all'Ariston"
30/12/2025
di Gilberto Volpara
Presepi: la mostra di Carrosio, l'esposizione dell'Oltregiogo nell'Oratorio Santissima Trinità
30/12/2025
di Redazione
Albaro, dopo la festa una discarica: sporcizia, danni e rifiuti ai giardini di Santa Teresa
29/12/2025
di Redazione