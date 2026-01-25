Arenzano, grossa frana caduta all'altezza della galleria Pizzo: Aurelia chiusa
di Redazione
Una grossa frana è caduta sulla strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo, ad Arenzano.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo che ha fatto una prima verifica a "voce", cercando la risposta di eventuali persone coinvolte, come da protocollo USAR. Acronimo di Urban Search And Rescue, sistema internazionale di ricerca sotto maceria.
Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra di Multedo ha fatto richiesta dei cinofili, del movimento terra, del carro fari e del personale formato USAR che provvederanno alle ricerche sotto la frana.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:frana
Condividi:
Altre notizie
Pedopornografia online: blitz della Polizia, tre arresti e un minorenne denunciato
25/01/2026
di Redazione