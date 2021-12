Arenzano, assessore aggredita sul treno: "Calci e pugni sulla testa, sono sconvolta"

di Matteo Angeli

Aveva chiesto a due ragazzi di indossare la mascherina. Giovanna Damonte, assessore all'Ambiente e Pubblica Istruzione del comune di Arenzano, si è trovata per terra aggredita con una violenza inaudita.

"Sono stata presa a calci in testa e schiaffi, mi ha fatto cadere dal sedile e poi ha infierito- racconta - una cosa incredibile. Erano in due molto giovani. Al ragazzo ho chiesto di indossarla, non l'aveva e così gli ho regalato una Fp2 e se l'è messa. Lei invece l'aveva sotto il mento e non voleva tirarla sù, mi ha insultata e poi mi ha aggredita all'improvviso con una forza incredibile. Calci e pugni in maniera assurda. Poi è scappata alla stazione di Principe urlando "Ti ammazzo". Ora l'occhio mi fa male, continuo a vedere un lampo. Sono avvilita più che altro, ma in che mondo viviamo?".

Alla scena ha assistito Daniele Buschiazzo il sindaco di Sassello che ha cercato in tutti i modi di fermare la furia della ragazza.

Damonte dopo essere stata visitata al pronto soccorso è stata interrogata dalle forze dell'ordine che hanno ovviamente già aperto le indagini per rintracciare gli autori del gesto. Sul treno c'erano le telecamere.