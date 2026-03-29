Arenzano, al via la seconda edizione di “Golf oltre ogni barriera”

È partita dal Golf Club La Pineta di Arenzano la prima tappa della seconda edizione di “Golf oltre ogni barriera”, il progetto dedicato all’inclusione sportiva promosso dalla Federazione Italiana Golf – Delegazione Liguria, in collaborazione con Comitato Italiano Paralimpico, CONI e Regione Liguria. L’iniziativa è stata confermata tra le priorità del calendario 2026 del golf ligure.

La giornata inaugurale si è aperta con la gara federale paralimpica, valida per il circuito nazionale, che ha visto atleti con diverse disabilità competere insieme in un clima di grande sportività. Nel pomeriggio spazio alle attività inclusive, con prove sul campo e momenti di avvicinamento al golf rivolti ai ragazzi delle associazioni del territorio, accompagnati dai loro educatori.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Golf Club La Pineta, Roberto Valcamonica, che ha sottolineato l’impegno del circolo, da anni attivo nella promozione dello sport per persone con disabilità anche grazie al lavoro del maestro federale Stefano Bertola. “Golf oltre ogni barriera unisce sport, inclusione e comunità – ha dichiarato – e dimostra che il golf è davvero uno sport per tutti”.

Sulla stessa linea il delegato regionale FIG Liguria, Roberto Damonte, che ha evidenziato la crescita del progetto e l’importanza di costruire una rete di circoli sempre più accessibili. Un segnale significativo sarà rappresentato dall’appuntamento internazionale previsto dal 16 al 18 luglio, quando la Liguria ospiterà i Campionati Europei a squadre per atleti con disabilità.

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria, Dario Della Gatta, ha ribadito il valore dello sport come strumento di integrazione e crescita personale, mentre la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo sport, Simona Ferro, ha sottolineato l’impegno delle istituzioni nel sostenere progetti capaci di coniugare accessibilità e partecipazione.

Anche il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha evidenziato il momento positivo dello sport regionale, sottolineando come la collaborazione tra federazioni, istituzioni e volontari rappresenti la chiave per sviluppare iniziative inclusive e durature.

Il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, ha espresso l’orgoglio della città nell’ospitare la prima tappa del progetto, ribadendo il ruolo dello sport nel favorire l’incontro e l’abbattimento delle barriere.

Tra i protagonisti della giornata anche Cristiano Berlanda, atleta della Nazionale Paralimpica FIG e primo italiano convocato alla Phoenix Cup, la Ryder Cup paralimpica. La sua presenza ha dato ulteriore valore all’evento: “Ogni occasione di incontro con il territorio è fondamentale per far conoscere il golf paralimpico e avvicinare nuove persone a uno sport che può davvero cambiare la vita”.

La tappa di Arenzano segna l’inizio di un percorso che proseguirà nel corso del 2026 coinvolgendo tutti i circoli liguri. “Golf oltre ogni barriera” conferma così la sua missione: rendere la Liguria un modello nazionale di sport inclusivo, capace di valorizzare persone, comunità e territorio.

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