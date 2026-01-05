Arenzano, a fuoco il bosco: Aurelia provvisoriamente chiusa, fiamme domate al mattino

Un incendio è scoppiato alle prime luci dell’alba di oggi sulle alture di Arenzano, in un’area boschiva situata a breve distanza dalla pineta. L’allarme è scattato poco prima delle sei del mattino, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Il rogo si è sviluppato tra la vegetazione sopra il centro commerciale Coop, in prossimità di piazza Golgio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari antincendio della Protezione Civile. Presenti anche i carabinieri, che hanno disposto la chiusura temporanea della via Aurelia per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza, deviando il traffico.

Circa dodici volontari della Protezione Civile hanno collaborato con i pompieri nelle operazioni di contenimento del fronte di fuoco. Grazie al rapido intervento, le fiamme sono state circoscritte intorno alle 8:30. Subito dopo sono iniziate le attività di bonifica dell’area, mentre la circolazione stradale è stata gradualmente ripristinata.

