Area Democratica in congresso a Genova, tra riforme e polemiche

Da oggi a domenica 12 ottobre, il Teatro della Tosse ospita il V Congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia, l’associazione che riunisce le toghe progressiste italiane. Il titolo scelto – “La forza ed il diritto: il presidio della giurisdizione” – richiama un tema centrale della democrazia: il rapporto tra potere e giustizia, tra istituzioni e diritti fondamentali.

Venerdì: l’apertura con Zucca, Landini, Don Ferrari e Pinelli

I lavori si aprono oggi alle 15.00 con i saluti istituzionali della sindaca di Genova Silvia Salis, seguiti dalla relazione introduttiva del segretario nazionale di AreaDG, Giovanni Zaccaro. Subito dopo, la giornalista Serena Bortone intervisterà Enrico Zucca, procuratore generale di Genova.

Alle 15.45 inizia la tavola rotonda “I diritti negati”, condotta da Bortone, con interventi di:

Maurizio Landini , segretario generale CGIL

Gabriella Luccioli , magistrata

Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni

Rita Bernardini, esponente di Nessuno Tocchi Caino

Don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mediterranea – Human Rights

Alle 17.30 la presidente di AreaDG, Egle Pilla, terrà la dichiarazione di apertura del Congresso, seguita dall’avvio del dibattito congressuale, a cui parteciperà anche il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli.

La serata si concluderà con uno spettacolo teatrale dedicato a Fabrizio De André: “Alla stazione successiva. La giustizia ascoltando De André” di Raffaele Caruso, e un DJ set presso La Claque.

Sabato: il cuore politico del congresso, con Nordio, Schlein, Conte, Magi, Vendola

La giornata di sabato 11 ottobre sarà interamente dedicata al dibattito congressuale. Hanno annunciato la loro presenza figure di primo piano della politica e della giustizia italiana:

Carlo Nordio , ministro della Giustizia (intervento da remoto)

Elly Schlein , segretaria nazionale del Partito Democratico

Giuseppe Conte , presidente del Movimento 5 Stelle

Riccardo Magi , segretario di +Europa

Nichi Vendola, rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra

Dal mondo giudiziario interverranno:

Cesare Parodi , presidente ANM

Rocco Maruotti , segretario generale ANM

Eugenio Albamonte , Giuseppe Santalucia, Luca Poniz (tutti già presidenti ANM)

Maria Rosaria Guglielmi , presidente MEDEL

Francesco Greco , presidente del Consiglio Nazionale Forense

I consiglieri CSM eletti per AreaDG: Ernesto Carbone, Roberto Romboli, Felice Giuffrè

I rappresentanti nazionali delle associazioni magistrati e forensi

La sera è prevista una cena con DJ set presso Palazzo Interiano Pallavicino.

Domenica: chiusura con l’autore Maurizio Maggiani

L’ultima giornata, domenica 12 ottobre, prevede dalle 9.30 la prosecuzione del dibattito congressuale e l’assemblea finale. È atteso lo scrittore Maurizio Maggiani, che porterà il suo contributo culturale e personale.

Alle 12.30 si procederà con l’approvazione di eventuali mozioni e documenti, prima della chiusura ufficiale dei lavori.

Il Congresso intende riaffermare il ruolo della giurisdizione come presidio della democrazia, soprattutto in un contesto segnato da sfide complesse: disuguaglianze sociali, crisi dello stato di diritto, diritti negati, attacchi all’autonomia della magistratura.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.