Arcola: scontro tra moto e auto, grave un motociclista di 41 anni

È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa un motociclista di 41 anni, rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto questa mattina lungo via Aurelia Sud, nel comune di Arcola, in provincia della Spezia.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia Municipale e della Polizia Stradale intervenute sul posto, il centauro si sarebbe scontrato con un’autovettura per cause ancora da accertare.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i militi della Pubblica Assistenza di Romito Magra hanno prestato le prime cure sul posto. Vista la gravità delle ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale di Pisa.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.