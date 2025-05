Architettura oltre i confini, Hembert Penaranda: culture, sfide e collaborazioni con Fidra

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nell'ambito della Genova Design Week, giovedì 22 maggio al Teatro Verdi di Sestri Ponente, è stato protagonista il Renzo Piano Building Workshop, con la partecipazione di Luigi Priano, Raffaella Parodi, associate architect e Gabriel Fagundes, architetto dello studio.

I tre architetti hanno raccontato la loro esperienza e soprattutto la loro filosofia architettonica nell'approccio a tutti quei progetti dei quali, uno degli studi più noti e affermati al mondo, fondato nel 1981, si occupa. In particolare luoghi di cultura e alta formazione come università in Italia e all'estero.

All'evento, che dava la possibilità di ottenere crediti formativi per gli architetti iscritti all'ordine, era presente un famoso architetto colombiano che, giovanissimo ha iniziato il suo percorso professionale proprio nello studio di Renzo Piano.

Hembert Penaranda è il fondatore e direttore creativo di Officina Architetti, uno studio di architettura con sedi a Milano, Genova e un team operativo anche in Colombia. Nato professionalmente a Genova, dove si è laureato in architettura nel 1994, Penaranda ha iniziato la sua carriera collaborando con uno dei più prestigiosi studi della città. La sua passione per la progettazione e la formazione lo ha portato, dal 2001, a insegnare presso l’Università di Genova.

Nel 2003, spinto dal desiderio di creare uno spazio di ricerca e sperimentazione architettonica, ha fondato Officina Architetti. Da allora, lo studio si è distinto per la sua capacità di fondere visioni culturali differenti in progetti innovativi e sostenibili. Con interventi che spaziano dall’Europa all’Africa, dall’Asia alle Americhe, Officina Architetti è oggi una realtà internazionale che pone l’architettura al servizio del dialogo tra culture.

"L'architettura deve superare i confini e unire le culture. La creazione è anche creare il materiale che deve definire uno spazio", spiega l'architetto. Questo spirito cosmopolita guida ogni progetto dello studio, rendendo Officina Architetti un punto di riferimento per chi vede nell’architettura non solo un mestiere, ma una missione culturale. Con Fidra, azienda italiana attiva nel settore dell’arredamento e del design, l'Officina Architetti di Hembert Penaranda collabora per un progetto sul territorio di Milano. Alla serata era presente l'amministratore delegato di Fidra, Giacomo Parodi che gestisce il gruppo insieme al cugino Matteo Parodi.

