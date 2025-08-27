Arbitri: Genoa-Juve a Chiffi, Fabbri per Sudtirol-Sampdoria
di s.g.
Spezia-Catanzaro affidata a Rapuano, mentre a Cesena per l'Entella fischierà Turrini
L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per i prossimi impegni di Serie A e Serie B, in calendario nell'ultimo fine settimana di agosto.
Genoa-Juventus, in programma al "Ferraris" domenica 31/08 con calcio d'inizio previsto alle 18:30, verrà diretta dal signor Daniele Chiffi di Padova. I suoi assistenti saranno Mondin e Fontemurato, quarto ufficiale Fourneau, mentre al var saranno operativi Paterna e La Penna.
Sempre domenica 31/08, ma alle ore 19:00, si affronteranno al "Druso" di Bolzano Sudtirol e Sampdoria. A fischiare sarà Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato da Cavallina e Pressato, con quarto uomo Poli e operazioni var affidate a Camplone e Prontera.
Il sabato sera di Serie B vedrà le altre due formazioni liguri scendere in campo in contemporanea alle ore 21:00. Allo stadio "Dino Manuzzi", Cesena-Virtus Entella sarà diretta da Niccolò Turrini di Firenze, assistito da Berti e Fontani, con il supporto di Perri in veste di quarto uomo. Dalla sala var interverranno Marini e Baroni. Infine al "Picco" per Spezia-Catanzaro è stato chiamato ad arbitrare Antonio Rapuano di Rimini, con cui collaboreranno Yoshikawa e Cortese. Quarto ufficiale sarà Pizzi, mentre per il var sono stati designati Gariglio e Santoro.
