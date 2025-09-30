Aquilani lancia la sfida alla Sampdoria: "Per il Catanzaro l'occasione di prendere i primi tre punti"
di m.m.
"La sfida di domani potrebbe essere per noi una bella opportunità per vincere la prima partita del campionato in uno scenario bello come il Ferraris. La stessa Sampdoria però vorrà conquistare i primi tre punti della stagione e comunque, al di là di quanto si dice, è un avversario che ha giocatori importanti".
Lo ha dichiarato Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, alla vigilia della sfida con i blucerchiati.
