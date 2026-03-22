Appennino femminile, sindaca Salis a Telenord: “Più spazio e sostegno allo sport delle donne, ciclismo cartolina dell'Italia nel mondo”

Silvia Salis, sindaca di Genova, ospite di Telenord durante la diretta del Giro dell'Appennino femminle mette al centro il valore e le necessità dello sport femminile, sottolineando come “lo sport femminile di alto livello ha bisogno di sostegno, tecnico ed economico, ma anche di centralità nella comunicazione sportiva del Paese”. In questo senso, una gara interamente dedicata alle donne rappresenta un passo significativo: “avere una data solo per le donne è sicuramente molto importante”, anche perché il livello competitivo ha ormai raggiunto standard molto elevati.





Salis evidenzia inoltre il legame tra sport e promozione del territorio, parlando di “una doppia possibilità per promuovere il territorio”, e indicando nella bicicletta uno strumento privilegiato non solo per lo sport ma anche per la scoperta dei luoghi: “è un modo straordinario non solo per spostarsi in città, ma anche per conoscere il territorio”.





Da ex atleta, richiama poi l’attenzione sull’importanza degli impianti sportivi, veri presìdi per la crescita delle comunità: “so quanto sia fondamentale avere impianti dove allenarsi”, spiega, sottolineando che non contano solo le grandi strutture ma anche quelle più piccole, essenziali per favorire l’avvicinamento allo sport.





Guardando al ciclismo, Salis ne esalta la forza narrativa e identitaria: “mandare una cartolina dell’Italia in tutto il mondo” è una delle sue potenzialità più grandi, capace di unire sport, paesaggio e cultura. Allo stesso tempo riconosce i cambiamenti in atto: la crescente spettacolarizzazione degli eventi è “fondamentale per sostenere le grandi manifestazioni sportive”, pur comportando qualche perdita in termini di spontaneità.





Infine, l’invito al pubblico è chiaro: seguire e vivere queste competizioni, perché “sono sempre uno spettacolo” e rappresentano un’opportunità per confermare Genova come città aperta ai grandi eventi sportivi.

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