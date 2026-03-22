Giro Appennino donne, vince Silvia Persico. Successo per la diretta di Telenord
di g. v.
GENOVA - Silvia Persico ha vinto in volata la 2a edizione del Giro dell'Appennino donne di ciclismo (la prima edizione in giornata unica dedicata).
Silvia Persico (Alzano Lombardo, 25 luglio 1997) è una ciclocrossista e ciclista su strada italiana che gareggia per l'UAE Team ADQ. Nella specialità del ciclocross ha vinto, ai campionati del mondo 2022 a Fayetteville, l'oro nella staffetta a squadre (evento test) e il bronzo individuale Elite; si è inoltre aggiudicata il titolo italiano Elite 2022 a Variano.
Grande successo per la diretta di Telenord (guarda qui), tenuta a battesimo in studio dall'assessore regionale allo sport Simona Ferro e dalla sindaca di Genova Silva Salis.
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