Appennino femminile, assessore Ferro a Telenord: "Il ciclismo 'rosa' è in crescita e merita pari riconoscimento"

L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, intervenuta a Telenord durante la telecronaca diretta del Giro dell'Appennino femminile, sottolinea il valore simbolico e concreto della nuova edizione del Giro dell’Appennino, evidenziando come l’evento rappresenti “un grande tributo allo sport, al femminile, in particolare al ciclismo femminile”, disciplina a lungo considerata in modo erroneo esclusivamente maschile.





Quest’anno, spiega Ferro, arriva un segnale importante: “le donne hanno una giornata interamente dedicata a loro”, con l’obiettivo anche di affermare un principio di equità. “È fondamentale riconoscere lo stesso premio alle donne”, afferma, ricordando come in passato il montepremi fosse inferiore rispetto a quello maschile. L’edizione 2026 registra numeri significativi, con 25 squadre partecipanti e richieste talmente numerose da costringere gli organizzatori a chiudere anticipatamente le iscrizioni.





Ferro evidenzia anche l’impegno della Regione Liguria nello sviluppo dello sport: negli ultimi sei anni sono stati investiti oltre 20 milioni di euro nell’impiantistica sportiva. Un sostegno che si accompagna alla valorizzazione del territorio, particolarmente adatto al ciclismo: “Abbiamo spazi all’aria aperta meravigliosi”, ideali per incentivare soprattutto i più giovani ad avvicinarsi allo sport.





L’assessore insiste sull’importanza di promuovere l’attività sportiva fin dall’infanzia, anche per i suoi benefici a lungo termine: il ciclismo, osserva, è “uno sport che ti accompagna tutta la vita” e, al netto del costo iniziale della bicicletta, resta accessibile.





Guardando al futuro, Ferro esprime fiducia nel successo della manifestazione maschile: “L’auspicio è che possa essere di nuovo un grande successo”. Un traguardo reso possibile, conclude, dalla passione e dalla continuità garantita nel tempo dalle società sportive, in particolare dall’Unione Sportiva Pontedecimo, punto di riferimento per la promozione del ciclismo.

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