Apogeo Space misura la sostenibilità dei satelliti
di R.S.
Dalla collaborazione con New Horizon nasce un sistema intelligente per valutare l’impatto ambientale ed economico delle costellazioni nello spazio
Apogeo Space, azienda bresciana attiva nel settore aerospaziale, ha sviluppato con la startup vicentina New Horizon un innovativo sistema di monitoraggio in tempo reale che analizza l’impatto ambientale ed economico dei satelliti lungo l’intero ciclo di vita.
Il progetto, cofinanziato dal bando Iriss e supportato scientificamente dallo spin-off dell’Università di Padova Spinlife, consente di creare un gemello digitale (Digital Twin) di una missione spaziale, capace di confrontare costi, consumi ed emissioni in modo oggettivo.
Il sistema – già operativo su cinque satelliti della costellazione Apogeo – integra indicatori di Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Costing (LCC), fornendo dati utili a progettare missioni più sostenibili.
«Con questo progetto – spiega l’a.d. Guido Parissenti – allineiamo l’industria spaziale alle nuove regole europee e innalziamo gli standard dal design alla fine vita dei satelliti».
Per il direttore di New Horizon, Sasha Gallio, «Csa dimostra che la sostenibilità può diventare un parametro operativo, non solo un valore dichiarato». Il prossimo passo sarà estendere il modello a missioni e piattaforme più complesse.
