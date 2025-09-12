Apicoltura: Regione Liguria stanzia oltre 200 mila euro per sostenere il comparto

La Regione Liguria rafforza il proprio impegno a favore del settore apistico con l’approvazione di un nuovo bando di finanziamento per l’annualità 2025/2026. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale quinquennale volto a migliorare produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, grazie al supporto dei fondi europei FEAGA e FEASR.

“La misura rappresenta un investimento concreto per il nostro territorio e una dimostrazione di vicinanza agli apicoltori liguri,” ha commentato il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

Lo stanziamento complessivo per la Liguria ammonta a 222.603,42 euro, suddivisi su tre ambiti principali: formazione e assistenza tecnica agli operatori del settore; acquisto di attrezzature, arnie, api regine e dispositivi sanitari, oltre a misure di protezione contro i cambiamenti climatici e per una gestione più efficiente della transumanza; infine, attività di comunicazione e promozione per valorizzare la qualità del miele ligure e sensibilizzare i consumatori.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Liguria, sul portale www.agriligurianet.it e nel Bollettino Ufficiale regionale.

“Le api sono fondamentali non solo per la produzione del miele, ma anche per l’equilibrio degli ecosistemi naturali. Con questo bando vogliamo aiutare le imprese a essere più competitive, sostenibili e riconosciute per la qualità delle loro produzioni,” ha aggiunto Piana.

