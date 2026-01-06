Aperture festive Case della Comunità, ambulatori e studi medici: oltre 3.200 gli accessi

GENOVA - Sono stati 3.203 gli accessi nelle Case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti a tutti nei giorni festivi per visite a pazienti con patologie a bassa complessità e, in particolare, con le forme di influenza che hanno caratterizzato questo periodo di festività.

Le aperture straordinarie proseguono anche oggi, martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. “Si tratta di numeri significativi – commenta Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria – che ci hanno consentito di prendere in carico e dare risposte a migliaia di persone con l’influenza. Queste strutture destinate alla bassa complessità hanno anche permesso di limitare gli accessi nei pronto soccorso, come sempre numerosi in questo periodo. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto, in collaborazione con tutte le aree della Regione, a garantire la disponibilità di medici di medicina generale per far fronte alla diffusione dell’influenza che sta raggiungendo proprio in questi giorni il picco stagionale. Ricordo ancora una volta che nell’ area metropolitana genovese, è attivo l’Ambulatorio di prima accoglienza per codici a bassa complessità all’ospedale Gallino di Genova Pontedecimo, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, ad accesso diretto e il Punto di Primo intervento all’ospedale P.A. Micone di Genova Sestri Ponente, dalle 8 alle 20”.

Qui di seguito il dettaglio degli accessi nelle diverse aree della Liguria, nei giorni festivi, nelle strutture destinate alla bassa complessità, nei giorni festivi dal weekend dell’Immacolata a ieri:

• Asl1: 343 accessi

• Asl2: 401 accessi

• Asl3: 1564 accessi

• Asl4: 515 accessi

• Asl5: 380 accessi

LE APERTURE STRAORDINARIE PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 6 GENNAIO

ASL 1

Distretto sociosanitario 2 - Sanremo

• Dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13 - Sanremo - dalle 14 alle 17

• Dott. Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63 - Riva Ligure - dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Distretto sociosanitario 3 - Imperia e Diano Marina

• Dott.sa Giada Ghetti, via della Repubblica 29 - Imperia - dalle 8 alle 12

• Dott.sa Elena Poli, via Cascione 30 - Imperia - dalle 8 alle 12

• Dott. Andrea Pesce, via Bonfante 66 - Imperia - dalle 14 alle 17

ASL 2

• Savona: Ospedale San Paolo: dalle 14 alle 19

• Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14): dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

• Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39): dalle 14 alle 19

ASL 3

DSS 8

• 8.00 - 12.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

• 14.00 - 17.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

DSS 9

• 8.00 - 12.00 dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente

• 14.00 - 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Sestri Ponente

DSS 10

• 8.00 - 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

• 14.00 - 17.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant'Olcese

DSS 11

• 8.00 - 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12 R Genova

• 14.00 - 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Via Fossatello 4 1/2 Studio Medici Genova

DSS 12

• 8.00 - 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

• 14.00 - 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

• 8.00 - 12.00 dott. Marco Di Bennardo, Via Swinburne 2/7 Genova

• 14.00 - 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

ASL 4

Per accedere agli ambulatori è obbligatorio telefonare al numero 116117. Attraverso alcune domande, un Operatore della Centrale Operativa verificherà il bisogno dell’utente per accertarsi che ricada effettivamente nella bassa complessità e non richieda invece l’accesso al Pronto Soccorso o l’intervento della Guardia medica al domicilio.

• Casa della Comunità di Chiavari (via G.B. Ghio, 9 – 2° piano): dalle ore 8 alle 20

• Casa della Comunità di Rapallo (via San Pietro, 8 – piano terra): dalle ore 8 alle 16.

• Casa della Comunità di Sestri Levante (via Terzi, 37 – piano terra)

ASL 5

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 18

• ore 14-17 - Dott.ssa Pietra Maria Serena, Via Buonviaggio n. 149, La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 19:

• ore 8-12, Dott. Quadrelli Mario, Via Cisa Sud n. 264, Santo Stefano di Magra

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.