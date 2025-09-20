AperiRolli, musica, luci e cultura con visite guidate in tutti i palazzi di via Garibaldi
di Anna Li Vigni
Sabato 20 e domenica 21 settembre: iniziative del Comune di Genova in collaborazione con la Camera di Commercio
Video momentaneamente non disponibile.
Fine settimana all'insegna della cultura con la musica, le luci e l'aperitivo. Apertura straordinaria dei quattro palazzi dei Rolli di via Garibaldi che, sabato 20 settembre a partire dalle 22, si trasformerà in una pista da ballo con uno speciale DJ set. In concomitanza con il fine settimana del Salone Nautico, l'iniziativa del Comune di Genova in collaborazione con la Camera di Commercio.
